Gelera: "Per l'Assegno unico adesioni più elevate in province del Sud"

Gelera: "Per l'Assegno unico adesioni più elevate in provinc...

Gelera: "Per l'Assegno unico adesioni più elevate in provinc...

Roma, 16 nov. (Adnkronos/Labitalia) - "L'Auu, Assegno unico universale, ha mostrato differenze significative nella sua adesione a seconda delle regioni. Mentre il take-up (pari al 90%) rimane elevato in tutto il Paese (con un'alta percentuale di adesione che varia a seconda dell'...

Roma, 16 nov. (Adnkronos/Labitalia) – "L'Auu, Assegno unico universale, ha mostrato differenze significative nella sua adesione a seconda delle regioni. Mentre il take-up (pari al 90%) rimane elevato in tutto il Paese (con un'alta percentuale di adesione che varia a seconda dell'età dei figli e della regione di residenza), le province del Sud mostrano adesioni più elevate rispetto a quelle del Centro-Nord, suggerendo un maggiore bisogno di supporto alle famiglie in queste aree”. A riportare il dato è MicaelaGelera- commissario straordinario Inps, intervenuta agli 'Stati generali del lavoro, il lavoro che cambia', di Fratelli d’Italia in corso oggi a Roma, che spiega: “questa analisi evidenzia l'importanza di considerare le differenze territoriali nell'attuazione delle politiche di welfare anche attraverso un ripensamento dell’organizzazione dell’Inps sul territorio che preveda e favorisca le specificità”.