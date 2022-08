Gelmini: “La Russia vuole influenzare il voto in Italia

Roma, 18 ago. (askanews) – “Certamente le parole di Medvedev sono molto gravi, perché denotano un interesse nei confronti delle elezioni e una presa di posizione molto grave. Detto questo credo che questa campagna elettorale debba servire anche per una chiarezza nei confronti della Federazione Russa e dell’attacco scellerato che è stato fatto all’Ucraina”. Così Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie in una intervista a Rtl.