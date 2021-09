Gelmini: prezzo calmierato per tamponi, molecolari validi 72 ore

Roma, 17 set. (askanews) – Il governo ha deciso di imporre un “prezzo calmierato per i tamponi”. Lo ha spiegato la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini in conferenza stampa, al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al decreto green pass. “Abbiamo approvato il prezzo calmierato per i tamponi, fatto estremamente importante. Giusto che sia 8 euro per minorenni e 15 euro per persone adulte e che non ci sia un costo per persone che non possono vaccinarsi per problemi di salute”.

“L’accoglimento della validità per i tamponi molecolari di 72 ore è un accompagnamento a questo percorso” ha aggiunto.