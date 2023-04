C’è ancora gelo fra Ilary Blasi ed Enrico Papi ma non al punto da innescare decisione drastiche come quelle che erano circolate sui social in questi giorni: dopo un faccia a faccia c’è stata la smentita ufficiale sul licenziamento del conduttore e comico da L’Isola dei Famosi. Insomma, il sunto è che malgrado fra i due fossero volati stracci Mediaset ha precisato che la sostituzione non è mai stata considerata. Attenzione, questo non significa che le intemperanze di Papi non abbiano lasciato il segno.

Gelo fra Ilary Blasi ed Enrico Papi

Lo spiegano bene alcune fonti Mediaset: “C’è stato un faccia a faccia con la produzione, anche piuttosto secco, in cui gli è stato chiesto di darsi una ridimensionata, questo è vero”. Quindi, in buona sostanza a papi è stata fatta solo una mezza “lavata di testa”. Poi le fonti spiegano e precisano però: “Così come è altrettanto vero che tra Papi e Ilary Blasi non sia scattato il feeling… e questo si è visto durante le dirette”. L’ammissione che fra i due i rapporti siano tesissimi c’è stata dunque ma non al punto da comportare una rivoluzione.

Mediaset: “Enrico resta dov’è”

Le fonti lo dicono chiaramente: “Ma la sua sostituzione non è mai stata all’ordine del giorno. Papi resta dov’è”. Nei giorni scorsi le schermaglie fra i due a L’Isola dei Famosi erano finite sulla bocca di tutti e “The Pipol” non escludeva un’esclusione. La pagina social sosteneva che i piani alti di Mediaset non avrebbero gradito il comportamento dell’opinionista durante l’ultima puntata. A confermare del tutto la smentita dell’esautorazione di Papi anche “Panorama”. Il giornalista Francesco Canino ha rivelato come invece la notizia su un probabile licenziamento di Enrico Papi sia falsa. Insomma, il dato è che il clima è teso ma che non avrebbe dato adito a scelte nette o drastiche.