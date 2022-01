Gemelli Bogdanoff morti per Covid, l’amico: “Pensavano che il vaccino fosse più pericoloso del virus”

A 6 giorni di distanza dal fratello Grinchka anche Igor Bogdanoff è scomparso. Entrambi erano positivi a Covid-19.

I gemelli Igor e Grinchka Bogdanoff sono scomparsi a 6 giorni di distanza l’uno dall’altro a causa dei sintomi dovuti a Covid-19. Entrambi si erano opposti al vaccino sostenendo che fosse più pericoloso del virus.

I gemelli Bogdanoff scomparsi a causa del Covid

Il 3 gennaio 2022 Igor Bogdanoff è scomparso, a soli 6 giorni di distanza da suo fratello Grinchka, anche lui colpito da Covid-19. I due avevano 72 anni e non si erano sottoposti alla vaccinazione contro il Covid perché, a detta di un loro amico, avrebbero avuto più paura del vaccino che delle conseguenze del contagio da Covid-19.

Luc Ferry, ex Ministro dell’Istruzione e amico di lunga data dei gemelli Bogdanoff, ha rivelato nei giorni scorsi di aver insistito strenuamente affinché i due si vaccinassero, senza però ottenere risultati.

In queste ore l’agente di Grinchka Bogdanoff ne ha annunciato la scomparsa con un comunicato in cui si legge:

“In pace e amore, circondato dai suoi figli e dalla sua famiglia, Igor Bogdanoff è partito per la luce lunedì 3 gennaio 2022”.

I gemelli Bogdanoff: chi erano

I gemelli Bogdanoff erano due popolari conduttori di programmi di divulgazione scientifica andati in onda tra gli anni ’70 e gli anni ’80.

In passato sono stati coinvolti in diverse controversie dovute ai loro testi scientifici e inoltre, a partire dagli anni 2000, aveva fatto discutere la trasformazione estetica a cui entrambi erano ricorsi per modificare il proprio aspetto.

I gemelli Bogdanoff: il lutto

In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi dei gemelli Bogdanoff stanno dedicando ai due messaggi di cordoglio e d’affetto. Sui social non sono però mancate anche critiche e commenti nei confronti dei due personaggi televisivi, entrambi convinti che il vaccino contro il Covid fosse inutile e più pericoloso degli effetti del virus stesso.