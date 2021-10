Gemelli transgender cambiano sesso insieme: a Firenze il primo caso in Italia

I due fratelli hanno scelto di cambiare sesso e di fare la tanto attesa operazione: la nuova vita di Giulia e Gaia.

I fratelli Giulio e Guido diventano Giulia e Gaia. I gemelli transgender potranno compiere un nuovo atto della loro vita importante e all’età di 23 anni si opereranno all’ospedale di Careggi per cambiare finalmente sesso. La notizia è stata lanciata dal Quotidiano Nazionale.

Gemelli transgender cambiano sesso in Italia, adesso sono Giulia e Gaia

Si tratta del primo caso italiano di due gemelli transgender: il 24 febbraio 2021 era accaduta la stessa cosa in Brasile per le 19enni Mayla Phoebe Rezende e Sofia Albuquerck Fereira. Entrambe hanno completato il percorso l’una a poca distanza dall’altra con un intervento chirurgico molto delicato.

Gemelli transgender cambiano sesso in Italia, adesso sono Giulia e Gaia: le loro dichiarazioni

I gemelli saranno operati dal chirurgo Andrea Cocci durante la giornata di venerdì 15 ottobre 2021.

“Siamo nate in corpi maschili ma entrambe ci siamo sentite femmine da sempre, da quando abbiamo ricordi“, hanno dichiarato entrambi.

Gemelli transgender cambiano sesso in Italia, adesso sono Giulia e Gaia: colloqui prima dell’intervento

Prima dell’operazione è stato necessario fare dei colloqui per dare il via a questa nuova fase della vita. “È una giornata da festeggiare. Abbiamo fatto una scelta molto libera, la nostra famiglia ci ha supportato in questo nostro progetto, poi essendo gemelle ci siamo sempre aiutate e fatte forza a vicenda“, commentano Giulia e Gaia.