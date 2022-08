Gemitaiz contro Jovanotti: le parole del rapper sul Jova Beach Party

Il noto rapper Gemitaiz apre una piccola polemica nei confronti di Jovanotti e del suo Jova Beach Party: "Non ci andrò mai"

Davide De Luca, in arte Gemitaiz, noto rapper romano classe 1988, è intervenuto sul suo profilo Instagram per rispondere ai tantissimi fan che gli chiedevano se fosse disposto a partecipare a qualche data del Jova Beach Party. Il tour di Jovanotti sulle spiagge italiane ha raccolto tanto consenso tra i fan, ma anche qualche critica.

Jove Beach Party, Gemitaiz risponde con una provocazione: “Non ci andrei mai”

Con poche e semplici parole scritte sulle sue storie di Instagram, Gemitaiz ha fatto capire di non essere affatto intenzionato a partecipare al tour sulle spiagge di Jovanotti: “Raga non chiedete più se andrò anche io a qualche Jova beach party. Non ci andrei manco morto.”

Le parole di Gemitaiz su Jovanotti

Il rapper di “Eclissi“, prosegue poi parlando direttamente di Jovanotti, senza risparmiare qualche parola un po’ polemica: “Trovo che Jovanotti sia un pagliaccio e porti in giro un carrozzone di qualunquismo cosmico.

60 o 90 euro per vederlo saltare vestito da pirata mentre passa da Benny Benassi ai Queen. Avrà anche fatto del bene quando ha cominciato ma da tempo è l’emblema del ribelle che appena ha visto il cash, si è venduto alla qualunque.” Si attende ora la possibile, per quanto improbabile risposta di Lorenzo.