Gemitaiz live in streaming con più di 80.000 persone connesse

Milano, 29 mag. (askanews) – Dopo il successo dei primi quattro appuntamenti con Coma Cose, Boss Doms, Nitro e Chadia Rodriguez, Martini torna a promuovere la musica nelle case degli italiani con un momento di intrattenimento speciale che unisce fisico e digitale.

Dalla Terrazza Martini, luogo iconico di Milano che da sempre ospita gli appuntamenti più esclusivi del panorama nazionale e internazionale, è andato live il quinto appuntamento dell aperitivo-evento #MartiniLiveBar.

Questa volta i protagonisti sono stati Gemitaiz e la sua band, che si sono esibiti in una live session inedita sui canali Facebook @MartiniItaly e Instagram @martiniit e @thetruegemitaiz, che ha raggiunto un pubblico digitale di 80.000 persone.

I brani del mixtape “QVC9”, pubblicato lo scorso novembre, e dell album “Davide” sono stati appositamente riarrangiati per essere suonati live con la band, di cui fanno parte Frenetik, produttore di punta della nuova scena italiana, e Mixer T, producer e dj da anni al fianco di Gemitaiz in studio e sul palco.

Un modo per non spegnere le casse e continuare a sostenere la musica e lo spettacolo italiano, da parte di uno specialista dell intrattenimento, come Martini.