Gemma del Sud nominata al Grande Fratello Vip: ecco cosa fa oggi la regina di YouTube

Durante una chiacchierata tra Vipponi, Jessica Selassié ha ricordato Gemma del Sud, ma la regia del reality ha subito cambiato scena

Nelle scorse ore alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 6 si sono trovati a chiacchierare in piena notte in salone. Parlando dunque di meme, video virali e trash, Jessica Selassié ha inaspettatamente fatto il nome di Gemma del Sud, giudicata dagli “esperti” come la prima vera influencer italiana.

La princess etiope ha quindi domandato a Sophie, Alessandro, Barù e Manila se la conoscessero, per poi spiegare lei stessa agli altri gieffini chi fosse.

PERCHÉ JESSICA È UNA MORTALE COME NOI ✨Gemma del Sud✨ #JERÙ pic.twitter.com/7JtbpF8q2P — JESSIHA “A TE TI SPOSO” ❥ supporter (@twssofia) January 12, 2022

Jessica nomina Gemma del Sud, ma la regia cambia scena

Ricordando dunque Gemma del Sud come la regina di YouTube, Jessica l’ha descritta come “favolosa”, mentre “faceva clip super scocciata. Cantava, si rotolava e in un filmato si è pure tirata dei bicchieri d’acqua in testa”.

No vabbè Jessica che ricorda quell’icona trash di Gemma del Sud, che ricordi 😭😭 #gfvip — Ste 22 ✨ (@Sterny2222) January 12, 2022

Jess che ricorda Gemma del sud è la regia cambia 🙄 ma perché!? Volevo sentire #gfvip — 𝔽𝕣𝕒𝕟𝕔𝕖𝕤𝕔𝕒 ( IO ᔕTO ᑕOᑎ ᒪᑌᒪù) (@frances06455734) January 12, 2022

Ma che fine ha fatto oggi la mitica Gemma? Nel 2018 era tornata sui social con un video contro gli haters, dove esponeva una propria riflessione: “Alla gente che giudica e che fa più schifo di me vorrei dire di non giudicare nessuno.

Forse sono sempre stata troppo buona con tutti, in questo ho sbagliato. Tutta questa gente dovrebbe pensare più a se stessa“.