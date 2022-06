Gemma Galgani con il naso “nuovo”: le foto dopo l’intervento

Gemma Galgani con il naso rifatto: le foto del suo prima e dopo.

Gemma Galgani ha fatto sapere di voler ricorrere alla chirurgia plastica per migliorare l’aspetto del suo naso e Riccardo Signoretti ha fatto inserire sulla copertina di Nuovo alcune immagini di un ipotetico “prima e dopo” della dama torinese.

Gemma Galgani con il naso rifatto

Gemma Galgani tornerà a Uomini e Donne con un naso “nuovo”? Stando a quanto confessato dalla dama torinese prima della chiusura estiva del programma sembra proprio di sì, e in tanti sono curiosi di saperne di più. Nel frattempo Riccardo Signoretti ha postato alcune immagini ritoccate su Nuovo dove ha mostrato ai fan della rivista quale potrebbe essere l’aspetto della dama dopo l’intervento estetico.

In tanti non hanno mancato di criticare la decisione di Gemma di ricorrere alla chirurgia plastica e del resto, in passato, la dama torinese aveva dovuto vedersela anche con le aspre critiche da parte della sua amica Tina Cipollari.

Gemma Galgani: le critiche di Tina

Quando l’anno scorso Gemma Galgani ha fatto uso della chirurgia plastica per migliorare l’aspetto del suo seno, l’acerrima rivale Tina Cipollari aveva tuonato: “Ha sempre considerato le donne che ricorrevano alla chirurgia estetica delle poveracce troppo fragili per potersi accettare.

E non ha mai perso occasione di attaccarle, me compresa … Lei si descriveva come una donna semplice, per la quale ogni ruga aveva un significato. E come una persona intelligente, che non puntava sull’aspetto fisico”.