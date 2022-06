Gemma Galgani e Giorgio Manetti al GF Vip 7? Le indiscrezioni

Alfonso Signorini avrebbe pensato a Giorgio Manetti e a Gemma Galgani per comporre il cast del GF Vip 7.

Gemma Galgani e Giorgio Manetti: il GF Vip 7

In passato il “Gabbiano” di Uomini e Donne aveva svelato di esser stato contattato dalle produzioni di diversi reality show ma, dopo la sua esperienza al dating show di Maria De Filippi, ha sempre preferito restare lontano dal mondo dei riflettori.

Per quanto riguarda Gemma invece da diverso tempo si vocifera che sia sul punto di lasciare il programma che l’ha resa famosa in tutta Italia ma al momento, sulla questione, non vi sono conferme.

Certo è che il Grande Fratello Vip potrebbe rivelarsi per lei un’ottima opportunità per “reinventarsi” dopo che le ultime stagioni a Uomini e Donne non sono state per lei particolarmente promettenti.

La storia tra Gemma e Giorgio

In molti credono però che i due celebri volti di Uomini e Donne non accetteranno facilmente di prendere parte al programma insieme dopo quanto da loro vissuto. Del resto Gemma e Giorgio hanno vissuto un’importante storia d’amore e più volte, nel corso degli anni, si sono scagliati frecciatine e recriminazioni a seguito della loro rottura.

Uno dei due deciderà davvero di prendere parte al famoso reality condotto da Signorini? I loro fan sono in trepidante attesa di saperne di più ma sulla questione per ora tutto tace.