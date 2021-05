Gemma Galgani: ecco perché si è separata dal suo ex marito

Gemma Galgani, protagonista assoluta di Uomini e Donne, è stata sposata in passato: ecco chi è il suo ex marito e perché si sono lasciati

Gemma Galgani è da anni ormai la presenza più rappresentativo del parterre senior di Uomini e Donne. Frizzante e con una personalità a dir poco singolare, l’ex direttrice di sala del Teatro Colosseo di Torino riesca difatti ogni giorno a catalizzare l’attenzione di milioni di telespettatori di Canale 5.

Le sue storie travagliate e gli immancabili battibecchi con l’opinionista Tina Cipollari tengono banco pressoché in ogni puntata del fortunato show mariano.

Gemma Galgani già sposata

Ad appassionare il pubblico di Mediaset è stata soprattutto la sua relazione con l’ex cavaliere Giorgio Manetti.

Tuttavia prima di partecipare nella trasmissione di Maria De Filippi, la dama torinese era già stata sposata in passato. Il suo ex marito si chiama Francesco D’Acqui e insieme a lui scappò di casa da giovanissima nel 1972, anche se poco dopo le nozze i due si separarono. A livello ufficiale, tuttavia, continuarono a risultare marito e moglie per molto tempo.

Lo stesso Francesco D’Acqui rivelò in un passata intervista che all’inizio i suoi genitori li dovettero mantenere economicamente, perché lui era ancora uno studente.

Gemma Galgani non gradiva tuttavia quella situazione, aspirando affinché entrambi potessero lavorare. Per questo la donna decise di tornare a Torino, dove aveva la possibilità di lavorare ancora in teatro. Fu dunque proprio quel disagio di mancata indipendenza a scatenare la rottura con l’ex marito.