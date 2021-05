Gemma Galgani ha denunciato Tina Cipollari? Le dure parole della dama torinese

All'ennesima provocazione di Tina Cipollari, Gemma Galgani ha alzato i toni minacciando seri provvedimenti contro l'opinionista di U&D

Gemma Galgani continua a punzecchiarsi con l’elegantissima Isabella Ricci, rendendo assai fertile il terreno per Tina Cipollari. Sempre in cerca di provocazioni verso la dama torinese, la popolare opinionista di Uomini e Donne ha infatti mostrato grande apprezzamento per la nuova protagonista, sottolineando la sua professione di ex modella.

“Gemma, è inutile che rosichi e fai la gallina del pollaio. Isabella è ormai la regina dei social, è chiacchieratissima e molto amata”. Riferendosi poi esplicitamente al lavoro della Galgani, Tina ha rivelato: “Ho dei messaggi della direttrice del tuo teatro. […] Mi ha proprio detto di dire che la direttrice non sei tu, ma è lei. Posso mostrare tutto. Si è vantata di avere un ruolo che non ha. Ha sempre fatto la bigliettaia al Teatro Nuovo di Torino“.

Gemma replica alla stilettata di Tina

A quel punto la dama torinese ha precisato di non credere alle parole dell’opinionista, per poi rimarcare: “Sono stata la direttrice di un altro teatro dove lavoravo prima. Ho fatto per anni la direttrice del Teatro Alfieri di Torino”. Infine la bomba della Cipollari: Certo, perché era l’amante del titolare del teatro”.

Adoro Tina che dice di aver chattato con la dirigente del teatro di gemma 🤣🤣🤣🤣#uominiedonne — Francy (@Francy11412804) May 27, 2021

La 71enne è pertanto sbottata, bollando non solo come false le insinuazioni della Cipollari, ma dichiarando che prenderà provvedimenti. Gemma procederà davvero per vie legali oppure avrà solo voluto intimidire la sua eterna rivale?