Gemma Galgani ha rifatto seno e labbra: la conferma

Gemma Galgani ha confermato di essersi rifatta seno e labbra. La questione avrebbe scatenato una lite tra lei e Tina Cipollari.

Gemma Galgani sarebbe ricorsa alla chirurgia estetica per aumentare la taglia del suo décolleté e per ritoccare le labbra: dopo che l’indiscrezione è circolata per giorni in rete la 71enne torinese avrebbe confermato la notizia a Uomini e Donne.

Gemma Galgani: il seno e le labbra

Gemma Galgani avrebbe fatto uso della chirurgia plastica per aumentare la taglia del proprio seno e rimpolpare le labbra: quella che finora era soltanto un’indiscrezione sarebbe stata confermata dalla stessa 71enne al trono over di Uomini e Donne, dove avrebbe avuto un diverbio con la sua acerrima rivale – Tina Cipollari – proprio in merito ai suoi recenti ritocchi di chirurgia plastica. Gemma non ha fatto segreto di essere ricorsa alla chirurgia plastica neanche un anno fa, quando tornando al dating show che l’ha resa celebre confessò pubblicamente di aver accettato qualche ritocchino.

Gemma Galgani: le critiche di Tina Cipollari

La questione dei ritocchi fatti da Gemma suscitò l’immediata reazione di Tina Cipollari, che ha tuonato:

“Non definirei quello di Gemma un semplice cambio di look: non ha un nuovo taglio di capelli (…) si è proprio rifatta la faccia. Ed è questo il punto”, ha dichiarato Tina, e ancora: “Ha sempre criticato tutte le donne che sono ricorse alla chirurgia estetica e nel suo mirino fino a poco tempo fa c’ero anche io che, personalmente, oltre a ritoccare le labbra (cosa che ho sempre ammesso) non ho fatto altro.

Per anni Gemma ha giudicate tutte le donne che si sono migliorate grazie alla chirurgia plastica. Sostenendo, tra l’altro a gran voce, di esser legata al suo aspetto così com’era, al suo viso, alle rughe date dall’età che le ricordano gioie e dolori del passato. Ha sempre detto di essere orgogliosa del suo volto segnato dal tempo. Io non critico la sua scelta ma l’incoerenza di questa decisione”.

Gemma Galgani alla ricerca dell’amore

A Uomini e Donne Gemma Galgani approderà ancora una volta alla ricerca del vero amore anche se, decisamente, è stata piuttosto sfortunata durante la sua lunga esperienza all’interno del programma. L’unica storia importante avuta dalla dama torinese grazie al dating show è stata quella con “il Gabbiano” Giorgio Manetti, che oggi è legato ad una donna di nome Caterina e da tempo ha preso le distanze dal programma.