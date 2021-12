Gemma Galgani, l’annuncio sui social: “Sono guarita dal covid”

Gemma Galgani è guarita dal covid e dopo settimane di isolamento è già pronta ad una nuova conoscenza.

Gemma Galgani, protagonista delle ultime stagioni televisive di Uomini e Donne trono over, è guarita dal covid. Ad annunciarlo è stata lei stessa con un video che è stato postato sui social network.

“Sono guarita dal Covid! – ha scritto la Dama torinese a margine del suo video – Solo pronunciarne il nome ci insinua, ansia, incertezza ed un forte malessere che si evolve in modi diversi, caso per caso. Una prova dura, che bisogna fronteggiare da soli, per ovvi motivi. Io cerco di vederla anche come un’occasione che mi ha dato l’opportunità per apprezzare ancora una volta il calore e l’affetto delle persone che mi vogliono bene e che mi hanno trasmesso tanta energia ed entusiasmo e di guardare al domani con serenità e fiducia.

Grazie di cuore a tutti voi che mi avete scritto per avere notizie e grazie a tutti coloro che mi sono stati amorevolmente vicino“.

La notizia ha piacevolmente coinvolto i molti fan di Gemma Galgani che infatti hanno subito provveduto a lasciarle commenti e like. Tra questi anche quello di Simona Ventura che l’aveva fortemente voluta al suo fianco per un’edizione del programma Selfie – Le cose cambiano.

“Non lo sapevo Gemma – ha scritto Super Simo – ma ti abbraccio forte!! Un grande in bocca al lupo per tutto”.

Ora non vi è certezza su quando Gemma tornerà a Uomini e Donne, quel che è certo però è che durante la quarantena alla quale è stata costretta ha avuto modo di conoscere telematicamente un nuovo corteggiatore.