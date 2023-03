Gemma Galgani, la prima notte con Silvio: lacrime e fuga in studio

Stando alle prime anticipazioni circolate in rete la relazione tra Gemma Galgani e il corteggiatore Silvio avrebbe subito la prima battuta d’arresto e la dama torinese avrebbe lasciato tra le lacrime lo studio del dating show.

Gemma Galgani: la prima notte con Silvio

Nelle scorse puntate di Uomini e Donne Gemma Galgani ha dato prova di essere molto a disagio per le avance spesso spinte da parte del cavaliere Silvio, che più volte si è detto intenzionato a corteggiare solamente lei.

Dopo molte insistenze Gemma avrebbe accettato di trascorrere con lui un’intera serata ma poi, non appena Silvio si sarebbe tolto la maglietta, lei avrebbe interrotto la serata. A Uomini e Donne, stando alle prime anticipazioni circolate in rete, la dama sarebbe scoppiata in lacrime raccontando l’accaduto e avrebbe lasciato lo studio del dating show, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più. Sempre secondo i rumor in circolazione, Maria De Filippi avrebbe fatto rientrare la dama del dating show in studio e avrebbe intimato a lei e a Silvio di provare a cercare il modo per darsi un’altra possibilità. I due proveranno ancora a uscire insieme? In tanti tra i fan del dating show sono impazienti di saperne di più.