Gemma Galgani: la sfilata a tema 50 Sfumature di grigio e il bacio rubato

A Uomini e Donne Gemma Galgani è tornata a provare a sedurre il cavaliere Alessando Sposito e questa volta è riuscita a strappargli un bacio durante la sua sfilata hot.

Gemma Galgani: la sfilata seducente

Gemma Galgani ha sorpreso il pubblico di Uomini e Donne prestandosi alla sfilata hot con cui avrebbe dovuto tentare di conquistare il cavaliere Alessandro Sposito. Gemma ha indossato una maschera in stile 50 Sfumature di grigio, un abito in pizzo con una vistosa scollatura e infine un mantello, che siè tolta all’inizio della sua esibizione. Mentre danzava seducente in direzione di Alessandro, la dama torinese è riuscita a rubargli il tanto atteso bacio e in molti si chiedono se tra i due possa sbocciare qualcosa di più che una semplice amicizia.

Gemma non ha nascosto di voler provare a frequentare Alessandro nonostante la loro differenza d’età e lui, nonostante qualche dubbio iniziale, ha accettato di uscire con lei. In tanti sono impazienti di sapere se ci saranno ulteriori sviluppi e se Gemma replicherà alle parole del suo ex, Giorgio Manetti, che ha tuonato conto di lei per via del suo comportamento a Uomini e Donne e ha fatto sapere che sarebbe tra i motivi per cui, oggi, non accetterebbe di tornare al dating show.

Gemma ha sempre preferito non rispondere alle parole del suo ex compagno e non ha fatto segreto di voler cercare in ogni modo di trovare il vero amore all’interno del dating show.