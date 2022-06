Gemma Galgani lascia Uomini e Donne: le prove sui social

Gemma Galgani intende lasciare Uomini e Donne? Sui social sono spuntate nuove prove che lo confermerebbero.

Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti, Gemma Galgani sarebbe in procinto di dire addio a Uomini e Donne e sui social sarebbero spuntate nuove prove.

Gemma Galgani verso l’addio a Uomini e Donne

Sono sempre più insistenti i rumor riguardanti un presunto addio di Gemma Galgani a Uomini e Donne e secondo i rumor in circolazione la dama torinese avrebbe da poco fatto ritorno alla sua Torino affermando: “Dopo due anni piacevoli trascorsi a Roma, nonostante il periodo del lockdown, tra pochi giorni rientrerò a Torino.

Mi sento un po’ frastornata, ma finalmente a casa“. Il ritorno di Gemma Galgani a Torino avrebbe fatto pensare a molti che sia sempre più vicina per lei la decisione di restare a Torino e non a Roma, dove si svolgono normalmente le registrazioni del dating show che l’ha resa celebre in Italia. Sulla questione al momento non sono emerse conferme ma in tanti tra i fan sono in attesa di saperne di più.

Gemma Galgani e la partecipazione al dating show

Gemma è stata una dei personaggi di punta del programma di Maria De Filippi e, negli ultimi anni, pur non avendo trovato l’amore, ha destato clamore sottoponendosi ad alcuni interventi estetici (l’ultimo in programma sembra sia un intervento al naso). La dama del dating show non ha mai commentato le voci in merito al suo presunto addio e in tanti tra i suoi fan sperano di avere presto notizie in merito alla questione.

Sempre secondo indiscrezioni Maria De Filippi sarebbe intenzionata a sostituirla con Ida Platano all’interno del programma.