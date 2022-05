Gemma Galgani scrive a Charlene Di Monaco: le sue parole sorprendono i seguaci.

Charlene di Monaco, dopo aver passato un periodo delicato a causa di un problema di salute, è tornata a partecipare ad un evento mondano. Gemma Galgani le ha scritto un messaggio molto dolce.

Gemma Galgani scrive a Charlene di Monaco

Non è la prima volta che Gemma Galgani scrive a Charlene di Monaco.

La dama del trono over di Uomini e Donne segue sui social la moglie del principe Alberto e la apprezza tantissimo, sia per la sua bellezza che per la dolcezza. Non solo, ha anche seguito le sue disavventure mediche e più volte le ha espresso vicinanza. Nelle ultime ore, in occasione della prima uscita mondana di Charlene, Gemma le ha dedicato un pensiero molto bello.

Le parole di Gemma Galgani

Charlene Di Monaco ha partecipato alla Montecarlo Fashion Week con la figlia Gabriella. Una vera e propria uscita mondana, che ha visto l’assenza del principe Alberto. Non a caso, la donna ha anche voluto rispondere alle voci su una presunta crisi coniguale. Chiacchiericcio a parte, a destare l’attenzione dei fan è stata la dolcezza che traspare dallo sguardo di Charlene, mostrato con un bellissimo scatto social che la immortala con la figlia.

E’ stato proprio questo dettaglio ad aver ispirato Gemma. La Galgani ha così commentato lo scatto social condiviso dalla donna:

“L’abbraccio di una mamma regna sovrano, anche senza corona in testa, mia amata Principessa Charlene! Quanta amorevolezza, quanta dolcezza, il linguaggio del cuore di una mamma!”.

Il grande rimpianto di Gemma Galgani

Dalle parole di Gemma si coglie un grande rimpianto, che lei stessa non ha mai nascosto: la mancata maternità.

La Galgani avrebbe voluto diventare mamma, ma non ha mai incontrato l’uomo giusto per coronare questo sogno.