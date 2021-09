Gemma Galgani svela quando lascerà Uomini e Donne

Gemma Galgani, storico volto del trono over, ha svelato quando lascerà definitivamente il programma di Maria De Filippi.

Gemma Galgani, veterana dama di Uomini e Donne, ha svelato quando avrebbe intenzione di lasciare il programma.

Gemma Galgani: l’addio a Uomini e Donne

Gemma Galgani è uno dei volti storici di Uomini e Donne e da tempo si vocifera che potrebbe dire addio allo show che l’ha resa famosa per i telespettatori del piccolo schermo italiano.

A proposito del suo addio al programma Gemma ha dichiarato che al momento non sarebbe tra i suoi progetti:

“Non ho mai pensato di lasciare Uomini e Donne. Voglio trovare l’amore. Solo allora lascerò. In quel momento potrò andare via serena”. Quest’anno la dama del trono over è ricorsa alla chirurgia plastica per migliorare alcune insicurezze legate al suo aspetto fisico e trovare forse la persona giusta per lei.

Gemma Galgani: le storie d’amore

A Uomini e Donne Gemma Galgani ha avuto delle liaison con Giorgio Manetti e Marco Firpo, ma entrambe sono naufragate. Oggi ‘il Gabbiano’ – storica fiamma di Gemma – ha lasciato il programma e ha trovato la felicità accanto a una donna di nome Caterina. Gemma riuscirà a trovare finalmente l’amore a Uomini e Donne? La sua acerrima rivale, Tina Cipollari, sembra convinta di no.

Gemma Galgani contro Tina Cipollari

Fin dall’ingresso di Gemma a Uomini e Donne tra lei e Tina Cipollari non è corso buon sangue.

L’opinionista vamp in particolare ha affermato che Gemma, per il suo modo di essere, non riuscirà mai a trovare l’amore all’interno del programma e recentemente se l’è presa con lei anche per i ritocchi estetici a cui si è sottoposta. “Ci rendiamo conto? Sta rincorrendo una gioventù persa solo per accaparrarsi un ragazzino. Lei che ha sempre dichiarato di essere contraria alla chirurgia estetica massacrando tantissime donne compresa me, dopo l’arrivo di Sirius, ha deciso di farsi il lifting.

Ma quanto è falsa?”, ha dichiarato, e ancora – rivolgendosi alla diretta interessata: “Si è rinnovato tutto, non solo la tua faccia per adeguarsi alla tua giovinezza. Io sono favorevole alla chirurgia estetica, ma tu sei stata cattiva con le altre donne che erano ricorse alla chirurgia. Sei contraddittoria e hai deciso di rifarti perché hai detto ‘sono un mostro’ e quindi con qualche anno di meno pensi di trovare qualcuno. La faccia è migliorata, ma cosa pensi di trovare?”