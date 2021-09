I fan di Gemma Galgani si sono preoccupati, ma fortunatamente si è trattato solo di un piccolo incidente: cos'è successo?

La storica dama over, protagonista indiscussa di Uomini e Donne, torna ad animare i pomeriggi di Canale 5, sempre alla ricerca di un uomo che le faccia battere forte il cuore, pronto a corteggiarla e conquistarla. Nel salotto di Maria De Filippi i suoi battibecchi con Tina Cipollari sono ormai diventati un’abitudine.

Gemma Galgani in amore sembra davvero sfortunata e la celebre opinionista non smette di sottolinearlo. Eppure non sarebbe l’unica cattiva notizia: la famosa dama, infatti, è rimasta persino coinvolta in un piccolo incidente. Fortuantamente sta bene.

Gemma Galgani vittima di un piccolo incidente stradale

Gemma è rimasta coinvolta in un incidente stradale e a dare la notizia durante la puntata è stata la padrona di casa, Maria De Filippi. La conduttrice ha fatto sapere che Gemma è stata tamponata da un’altra auto.

Si è trattato di un piccolo incidente che ha causato solo un leggero spavento e fortunatamente ha lasciato illesa la dama over, che sta bene.

Gemma Galgani coinvolta in un incidente stradale: Maria De Filippi dà la notizia

Dopo aver preparato la postazione di Gemma, la famosa conduttrice ha informato tutti i presenti e i numerosissimi telespettatori dello sgradito episodio vissuto dalla dama torinese.

“È stata tamponata in macchina Gemma. Non è successo niente, però l’hanno tamponata”, ha detto la De Filippi.

Vedendola in ottima forma, Tina non ha di certo evitato di commentare la notizia del tamponamento. Così la famosissima opinionista è tornata a ironizzare su Gemma.

La Cipollari sembra non perdonare il ricorso alla chirurgia estetica, alla quale neppure la dama over è riuscita a scampare.

Molte le battute di Tina sul seno rifatto di Gemma e questa volta ha commentato: “Vabbè ma tanto gli airbag sono belli resistenti. Sono nuovi, non c’è pericolo”.