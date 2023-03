Gemma Galgani, volano stracci in studio a UeD: cosa ha fatto Paola

A Uomini e Donne sono volate parole grosse tra Gemma Galgani e la sua rivale, la dama Paola Ruocco, che ha invitato a ballare il cavaliere Silvio.

Gemma Galgani: volano stracci con Paola

A Uomini e Donne Gemma Galgani sembra aver stretto un rapporto importante con il cavaliere Silvio, che addirittura è arrivato a declinare gli inviti a danzare da parte delle altre dame e si è detto interessato unicamente a lei. In queste ore anche Paola Ruocco ha invitato Silvio a ballare con lei e ha finito per scatenare l’ira di Gemma e di Gianni Sperti.

“Sei stata molto scorretta. Lui è venuto qui per me e sei andata da lui a chiedergli di ballare. Credi di essere superiore a me. Non capisco perché, siccome non mi stimi, chiedi di ballare a una persona di ballare”, ha tuonato la dama torinese, a cui Sperti ha fatto eco affermando: “Tu volevi proprio questo, che si parlava di te. Tra l’altro è un uomo che ha detto ‘sto qui per Gemma e se lei non mi vuole me ne vado’. Questo è scorretto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

A seguire contro Paola si sono scagliati per lo stesso motivo anche Antonio e Armando, e entrambi si sono detti intenzionati a non continuare la loro frequentazione con lei. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?