Gender reveal party a tema wrestling: gli utenti di TikTok lo giudicano inadeguato

Il gender reveal party è una tradizione diffusa ormai in tutto il mondo per rivelare il genere di un bebè in arrivo con i più svariati e creativi metodi.

I video vengono poi puntualmente condivisi sul web da futuri genitori, parenti e amici.

Molti utenti su TikTok hanno però considerato di cattivo gusto una festa in cui il sesso è stato svelato tramite un incontro (simulato) di wrestling.

Su TikTok, il video di un gender reveal party a tema wrestling

Il video ha ricevuto più di 6 milioni di visualizzazioni e mostra due attori, uno vestito di azzurro e l’altro di rosa, inscenare un combattimento sotto gli occhi, sconvolti, degli invitati.

Il futuro papà è apparso visibilmente emozionato dopo aver scoperto che a nascere sarà un maschio ed è corso ad abbracciare la moglie per festeggiare il prossimo arrivo del bambino.

Diversi i commenti degli utenti

Divisi gli utenti di TikTok: alcuni hanno apprezzato l’idea, ringraziando la coppia per il suggerimento, molti altri invece l’hanno considerata di cattivo gusto e troppo violenta per celebrare una futura nascita.

