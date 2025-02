Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa trovati morti in casa

Santa Fe, 27 feb. (askanews) – L’attore premio Oscar Gene Hackman, 95 anni e sua moglie, Betsy Arakawa, 63, sono stati trovati morti nella loro casa di Santa Fe, in New Mexico. Le cause della morte sono al momento, sconosciute, gli inquirenti stanno indagando e, secondo quanto riferito dalla Cnn, al momento escludono che si tratti di un atto criminale.

I loro corpi senza vita, insieme al loro cane anch’esso morto, sono stati ritrovati dagli agenti che hanno risposto a una chiamata di cui non sono chiari i dettagli.

Hackman ha lasciato un segno nella storia del cinema interpretando ruoli di uomini forti, autoritari, con grandi ombre, ma non solo. Fra i suoi film più famosi “Gli spietati”, “Il socio”, “Il braccio violento della legge”, i “Tenenbaum”, “La giuria”. Fu anche Lex Luthor, l’antagonista di Superman nei primi film con Christopher Reeve.