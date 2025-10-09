Generali, Alleanza e Banca Generali: partnership su insurbanking

Milano, 9 ott. (askanews) – Generali, Alleanza Assicurazioni e Banca Generali hanno annunciato una partnership che ha l’obiettivo di ampliare l’offerta per i clienti nell’insurbanking, uno dei segmenti del mercato più in crescita. L’accordo permette di unire la distribuzione di Alleanza e le competenze di Banca Generali in termini di private banking e gestione degli investimenti.

“La scelta di questo progetto in questo momento – ha spiegato Giancarlo Fancel, Country Manager e CEO di Generali Italia – deriva dal fatto che la liquidità degli italiani nei conti correnti ha bisogno di essere gestita diversamente e per noi l’opportunità, attraverso la nostra rete Alleanza, di poter collocare prodotti bancari semplici, perché stiamo parlando di conto corrente, deposito amministrato e strumenti di pagamento, con una polizza assicurativa ci consente di allocare al meglio la liquidità molto importante dei nostri clienti”.

La partnership consentirà alla Rete di Alleanza, che conta circa 10mila consulenti qualificati di cui 2.700 abilitati all’iscrizione all’albo dei consulenti finanziari, di affiancare ulteriormente le famiglie nella protezione dei rischi, nella gestione dei risparmi e nella diversificazione degli investimenti. “Noi crediamo – ha raggiunto Davide Passero, amministratore delegato di Alleanza Assicurazioni – che attraverso la partnership con Banca Generali possiamo aumentare potentemente la nostra capacità di attrarre capitali, diversificando gli investimenti del cliente, proponendo delle soluzioni di protezione che lo tutelino e quindi liberino quella liquidità, che è tipicamente detenuta come scopo di auto-assicurazione. Ecco, gli italiani non devono auto-assicurarsi, magari devono assicurarsi e poi meglio investire con in un’ottica di più lungo periodo e quindi con ritorni sui propri capitali molto migliori”.

Dalla prospettiva di Banca Generali la partnership apre nuovi orizzonti di crescita e redditività. “Abbiamo come obiettivo strategico – ha concluso Gian Maria Mossa, amministratore delegato di Banca Generali – quello di estendere i servizi della banca a un pubblico più ampio, quindi al target delle famiglie affluent. Noi, da sempre, ci siamo concentrati su questo segmento private, abbiamo raddoppiato il il market share, abbiamo moltiplicato per cinque le masse, mentre nel mondo affluent siamo sempre rimasti un po’ indietro. Con questo progetto, grazie alla combinazione fabbrica-banca e la distribuzione di Aleanza, siamo convinti di fare un grandissimo lavoro”.

Con questa partnership di insurbanking Generali punta anche ad anticipare l’evoluzione del settore facendo leva su soddisfazione e fidelizzazione dei clienti.