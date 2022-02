Generali: Doris (Mediolanum), ‘non abbiamo intenzione di comprare azioni’ **

Milano 10 feb. (Adnkronos) – "È una battaglia a cui non sono interessato. Nel senso che non ho interessi. La guardo e la seguo come chiunque altro ma non siamo minimamente dentro". Così l'ad di Mediolanum, Massimo Doris, ha commentato la vicenda Generali-Mediobanca durante la conference call sui conti 2021.

"Non avevamo intenzione di comprare azioni Generali, non le abbiamo comprate e non abbiamo intenzione di comprarle", ha fatto sapere Doris, ribadendo: "È una battaglia che non ci interessa direttamente. Se va in una direzione o nell’altra non ci saranno cambiamenti nelle nostre strategie. E non ho sentito nessuno dei protagonisti".