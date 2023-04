Generali Italia, la rete degli agenti al centro del progetto

Milano, 4 apr. (askanews) – Migliaia di agenti della Rete Generali Italia si sono incontrati di persona per la prima volta dopo tre anni per la Convention Rete 2023, con la presenza anche del Country Manager e CEO Giancarlo Fancel, che sì è tenuta a Milano nel Palazzo delle Scintille.

“Il Palazzo delle Scintille per Generali Italia – ha detto il General Manager della compagnia, Massimo Monacelli – è un luogo iconico, un luogo simbolo. In questi ultimi anni lo abbiamo aperto e donato alla comunità, è stato il centro dell’uhb vaccinale più importante d’Italia, oggi siamo orgogliosi di riappropriarcene per aprirlo ai nostri agenti. Generali Italia è fatta dai suoi agenti in tutto il Paese e attraverso di loro portiamo consulenza e soluzioni ai nostri clienti, alle famiglie, alle imprese”.

La Rete, appunto, al centro della convention, ma anche dei piani di sviluppo dell’impresa. “C’è un tratto distintivo – ha aggiunto Marco Oddone, Chief Marketing & Distribution Officier di Generali Italia – che è la preparazione professionale della nostra rete commerciale. In Generali Italia il tema della cura, della preparazione e della formazione è veramente un tratto distintivo, è qualcosa che tutta al nostra organizzazione vuole e richiede alla compagnia, che è felice di investire proprio in milioni di ore di formazione che dedichiamo a tutti i nostri comparti, dagli ammministrativi per arrivare ai nostri agenti senza lasciare esclusi i nostri subagenti e consulenti”.

La figura dell’agente, in questa prospettiva, assume ancora più centralità, grazie anche al modello contrattuale del mandato unico. E c’è anche una parola chiave su cui la compagnia punta: distintività. “Stiamo lavorando su questo concetto – ha spiegato Arianna Nardi, Responsabile Marketing di Generali Italia – distintività nel modo di occupare gli spazi, che possono essere lasciati da tantissimi player nel mercato e che noi andiamo a riempire e a rendere ancora più belli; distintività nel modo di raccontarsi al cliente e costruire esperienza di valore basata su una competenza vera, sia dal punto di vista fisico sia digitale. E poi distintività anche nella capacità di attrarre talenti”.

Nell’ottica di rafforzare l’impegno della compagnia per essere partner di vita.