Generali Italia, tour con 7300 agenti su sfide della protezione

Milano, 26 mar. (askanews) – È partito da Cagliari il tour commerciale “Destinazione Eccellenza” di Generali Italia, sviluppato in 11 tappe, che si pone l’obiettivo di incontrare le persone della rete di vendita sul territorio e confrontarsi sulle principali sfide nella protezione dei clienti.

“Direi che è andata molto bene – ha detto ad askanews Marco Oddone, Chief Marketing & Distribution Officer di Generali Italia – è stata veramente tantissima la partecipazione di colleghi e colleghi della nostra rete commerciale. Ho detto che questo tour è molto importante perché non solo perché mette a fuoco quelle che sono le azioni commerciali di quest’anno, ma che ci permette anche di dare uno sguardo a tutti quelli che sono gli impatti dell’innovazione e dell’intelligenza artificiale su quello che è il nostro lavoro. Dati innanzitutto, nostro business è fatto di dati, questi dati li vogliamo utilizzare per conoscere meglio i nostri clienti, per fare meglio ancora meglio il nostro lavoro di consulenti”.

Il tour coinvolgerà oltre 7.300 agenti e consulenti in un percorso di circa 5.000 chilometri lungo tutto il Paese. “È un grande modo per restituire qualcosa alla comunità – ha aggiunto Arianna Nardi, responsabile Marketing di Generali Italia – e soprattutto per essere vicini alle persone, alle famiglie nella loro aspirazione alla felicità. Più di tutto però significa essere vicini ai giovani, alla loro voglia di crescere ed essergli a fianco nella forza e nella passione che devono metterci per realizzare i propri sogni”.

Sono quattro i macro-temi sui quali si sviluppa il confronto tra la rete e la compagnia: il business Property, la Protection, la Salute, e infine Investimento e Risparmio. “La Rete è la nostro driver di forza ed è per questo che abbiamo voluto condividere diversamente dal recente passato non solo le tattiche di breve termine, gli obiettivi del 2025, ma soprattutto la crescita di lungo termine. Quali sono gli obiettivi di lungo termine, gli scopi per cui noi facciamo questo mestiere e gli investimenti che la compagnia sta mettendo proprio a loro disposizione”.

Dopo le tappe di Cagliari, Milano, Napoli, Torino, Padova e Firenze e Catania il roadshow continua a Rimini.