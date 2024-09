Generali Italia, via a roadshow sul territorio della rete vendita

Milano, 18 set. (askanews) - Un evento in streaming dedicato a tutta la rete di Generali Italia: "Dritti alla Meta: Rush Finale" ha dato il via a un roadshow che porterà le persone della rete di vendita su tutto il territorio per confrontarsi sulle principali sfide nella protezione dei clienti. "L...

Milano, 18 set. (askanews) – Un evento in streaming dedicato a tutta la rete di Generali Italia: “Dritti alla Meta: Rush Finale” ha dato il via a un roadshow che porterà le persone della rete di vendita su tutto il territorio per confrontarsi sulle principali sfide nella protezione dei clienti.

“La rete commerciale – ha detto ad askanews Marco Oddone, Chief Marketing and Distribution Officer di Generali Italia – ha per noi un ruolo importantissimo in tutta la nostra strategia, ma anche in tutta quella che è l’operatività e la presenza sul territorio, grazie anche alla numerosità della nostra rete di agenti e consulenti, ma anche a tutta l’organizzazione che vive all’interno delle nostre agenzie per essere vicini alle persone e alle imprese in quelle che sono tematiche molto importanti e molto impattanti”.

Al centro del confronto i pillar del piano industriale “Lifetime Partner 24: Driving Growth”: la nuova sensibilità dei clienti rispetto la protezione della proprietà e delle attività economiche a seguito di importanti eventi atmosferici e catastrofali; la protezione dai crescenti rischi di inabilità legati al trend demografico di invecchiamento della popolazione; la salute, per puntare sull’innovazione dei servizi e l’accesso alle cure; la protezione dei progetti di risparmio e investimento nel medio e lungo periodo delle famiglie italiane.

“Noi crediamo – ha aggiunto Giancarlo Bosser, Chief Life Officer di Generali Italia – che essere capaci di essere sempre vicini ai nostri clienti per rispondere alle esigenze di investimento e di risparmio anche a fronte di scenari diversi, con soluzioni diverse, ma soprattutto con una consulenza che porti sempre a ragionare sull’investimento di medio termine, a guardare il futuro, alla previdenza, alla protezione dei propri risparmi, sia veramente il tratto distintivo che noi, insieme a tutti i nostri consulenti, riusciamo a portare sul mercato”.

La salute, nella declinazione Health and Welfare, è uno dei pilastri fondamentali della visione e dell’offerta di Generali.

“Tutti i trend – ha spiegato Francesco Bardelli, Chief Health&Welfare and Connected Business Development Officer di Generali Italia and Ceo di Generali Welion – confermano l’importanza sempre crescente della salute in termini di prevenzione e protezione per tutti noi cittadini italiani: per l’81% è diventata la priorità numero uno. Generali vuole partecipare a questa grande sfida del nostro Paese, perché riteniamo che il privato, e in particolare un’istituzione come Generali, può dare un contributo importante al Sistema sanitario, può integrarlo, può complementarlo, può portare una logica di investimento di innovazione su modelli di business, modelli operativi per rendere la sanità di qualità e sempre più accessibile a più grande numero possibile di cittadini italiani”.

Dall’evento in rete, con oltre 10mila persone collegate, si passa poi alla presenza in tutta Italia.

“A questo streaming – ha concluso Oddone – seguiranno nelle prossime due o tre settimane 50 incontri sul territorio, grazie ai nostri Area manager e manager di zona che porteranno queste tematiche nelle loro aree di competenza, quindi direttamente a contatto con la nostra rete commerciale”.

Con l’obiettivo di dare slancio agli ultimi mesi del piano strategico.