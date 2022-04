Generali: Serracchiani, 'continui a essere riferimento Paese e Ue'

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – "E’ importante che Generali continui a essere un solido player finanziario globale e un punto di riferimento per il Paese, per l’Europa e per i territori in cui la società è insediata. La storia della Compagnia ha accompagnato e spesso anticipato le fasi decisive dell’evoluzione dei servizi assicurativi, finanziari e bancari, oltre a tutte le attività in cui è impegnata, essendo parte della vita di famiglie e imprese.

Auguriamo buon lavoro al Group Ceo, Philippe Donnet, e a tutto il Cda eletto dal confronto in assemblea”. Lo dichiara la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, all'esito dell'assemblea dei soci del Gruppo Generali che ha visto prevalere la lista del cda e la conferma dell'attuale Ceo Philippe Donnet.