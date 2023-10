Generali: The Human Safety Net a Venezia presenta il palinsesto d’autunno

Milano, 20 ott. (Adnkronos) - La Casa di The Human Safety Net alle Procuratie Vecchie in piazza San Marco a Venezia apre la stagione autunnale con un palinsesto di appuntamenti, pensati per ogni fascia di età, che approfondiscono attraverso diversi focus tematici gli spunti forniti dal percor...

Milano, 20 ott. (Adnkronos) – La Casa di The Human Safety Net alle Procuratie Vecchie in piazza San Marco a Venezia apre la stagione autunnale con un palinsesto di appuntamenti, pensati per ogni fascia di età, che approfondiscono attraverso diversi focus tematici gli spunti forniti dal percorso della mostra interattiva 'A World of Potential' e la missione di The Human Safety Net: l'importanza di essere consapevoli del nostro potenziale e del diritto che tutti abbiamo di esprimerlo e svilupparlo. In occasione di tutti gli incontri sarà possibile accedere gratuitamente al terzo piano delle Procuratie Vecchie per visitare la mostra interattiva.

La Casa di The Human Safety Net è uno spazio aperto, ideale per essere la casa di tutti coloro che hanno a cuore i temi dell’inclusione sociale, in una città che ambisce a diventare la "Capitale mondiale della sostenibilità". Il primo appuntamento è in programma con lo scrittore e saggista Alberto Toso Fei, che sabato 21 ottobre, alle ore 17, e domenica 22 ottobre, alle ore 11, guiderà le due visite speciali “A Venezia, la Casa dell’Altro”. Il percorso partirà dalla storia e toponomastica cittadina, passando per le politiche di assistenza ai più indifesi della Serenissima, per raccontare una Venezia che fonda le proprie radici sull’intrecciarsi di diverse culture e nell’incontro con 'l’Altro'.

La 'living lecture' ideata da Toso Fei si avvarrà della guida di Laura Bumbalova e offrirà ampi squarci sulla modernità e sulla stratificazione della comunità di cui rimangono segni nelle pietre, nella memoria dei suoni e del palato. Le visite guidate en plein air partiranno dalla Chiesa di San Lorenzo, inoltrandosi nel sestiere di Castello, più segnatamente dalla Scuola dei Dalmati, fino a San Marco, alle Procuratie Vecchie e alla Casa di the Human Safety Net, che di questa filosofia di accoglienza e supporto ha fatto la propria missione nel cuore della Venezia di oggi.

I partecipanti al tour incontreranno anche Moulaye Niang, in arte 'Muranero', che plasma creazioni in vetro sospeso tra l'Africa della quale è originario e Venezia in cui ha trovato casa; e Hamed Ahmadi, fondatore di 'Orient Experience' e del progetto imprenditoriale legato ad accoglienza e gastronomia. Domenica 29 ottobre, con il concerto 'Parigi fin de siècle' prenderà invece avvio il calendario di 'Values in Music' presso la Casa di The Human Safety Net in piazza San Marco.

La prima rassegna musicale di The Human Safety Net, realizzata in collaborazione con il conservatorio di musica Benedetto Marcello di Venezia, prevede cinque concerti sempre a ingresso libero e vedrà esibirsi 30 giovani musicisti, in diverse formazioni e repertori: musica da camera, musica antica, jazz, sia con brani originali sia con trascrizioni. Tutti i concerti di 'Values in Music' avranno inizio alle ore 11.30. La collaborazione tra The Human Safety Net e il Conservatorio ha l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti e il diritto che tutti hanno di esprimere il proprio potenziale, rappresentando per gli studenti una significativa e concreta occasione di crescita personale e professionale, in un contesto diverso dal conservatorio in cui studiano.

Durante il concerto di apertura sarà eseguita una raccolta di brani per voci e pianoforte di Reynaldo Hahn, compositore venezuelano naturalizzato francese, molto stimato nei salotti altolocati di Parigi di inizio Novecento e legato a Venezia a cui ha dedicato una raccolta di canzoni in dialetto veneziano. Seguirà il Quintetto per pianoforte e archi di César Franck, uno dei pilastri della musica cameristica tardo romanica. Di una generazione precedente a Hahn, anch’egli naturalizzato francese ma di origine belga, Franck è stato ed è un saldo punto di riferimento per le successive generazioni di compositori e musicisti.

Il secondo appuntamento di 'Values in Music' è in programma per domenica 5 novembre con il concerto 'Camerismo romantico', durante il quale il capolavoro del pieno romanticismo 'Primo Trio per pianoforte, violino e violoncello op.49' di Felix Mendelssohn Bartholdy, sarà affiancato dall’esecuzione della 'Sonata per violoncello e pianoforte op.36' del fondatore della scuola nazionale norvegese Edvard Grieg, che coniuga lo stile romantico con il folklore tipico dei paesi nordici. Domenica 10 dicembre sarà invece protagonista il dipartimento di Musica Antica con il concerto 'Sì dolce il tormento': una raccolta di arie seicentesche eseguite da voci barocche, un soprano e un basso, sostenuti da un ensemble strumentale formato da flauto dritto, violino barocco, viola da gamba, tiorba, chitarra barocca e clavicembalo.

Domenica 14 gennaio 2024 il Venice Cello Ensemble, costituito dai migliori allievi della scuola di violoncello del Maestro Angelo Zanin, e da egli stesso condotto, presenterà un programma accattivante ed eterogeneo all’interno del panorama musicale dal ’600 fino ai giorni nostri, attraverso trascrizioni appositamente create per questo genere di ensemble, che si rifà alla tradizione dei celeberrimi 12 Violoncellisti dei Berliner Philharmoniker.

La conclusione della rassegna sarà domenica 11 febbraio 2024 con il concerto della Scuola di Jazz del Conservatorio dal titolo 'Route 66 – A Jazz journey from east to west coast', pensato per festeggiare il carnevale, con un quartetto jazz (combo) guidato dal Maestro Matteo Alfonso e composto da voce, chitarra, batteria e organo Hammond, che propone un repertorio che spazia dal Jazz al Soul con brani tratti dal Song Book americano. Non mancheranno i laboratori del programma Nati per Leggere, il 26 novembre e il 17 dicembre, dalle 11 alle 12, dedicati bambini dai 4 ai 6 anni. L’attività di lettura a bassa voce guidata dai volontari vuole trasmettere l'importanza della lettura per lo sviluppo cognitivo ed emotivo dei bambini e la capacità dei genitori di crescere con i loro figli. Al termine, sarà possibile visitare la mostra interattiva A World of Potential, regalarsi un momento speciale nella Biblioteca della Sostenibilità e godersi un brunch al Caffè Illy, anche nella versione per bambini e vegetariani.

Il palinsesto della Casa di The Human Safety Net si arricchisce inoltre con le attività e i laboratori del progetto 'Fili. Crescere insieme!', realizzato in collaborazione con il centro studi e servizi BarchettaBlu e dedicato ai bambini di età compresa tra i 2 e i 6 anni e ai loro accompagnatori. Gli incontri, in programma da ottobre 2023 fino a febbraio 2024, sono stati ideati anch’essi in relazione alla mostra interattiva 'A World of Potential', espandendone i contenuti in percorsi, letture e laboratori. Organizzati in 5 cicli tematici, gli appuntamenti partono dalla sperimentazione senso percettiva, attraverso l’utilizzo di materiali tattili stimolanti, rumori e musiche, giochi psicomotori e ritmici, per invitare i partecipanti a conoscere le proprie emozioni e a riconoscere la propria identità, il proprio talento e le proprie potenzialità.

Il prossimo appuntamento è giovedì 26 ottobre con 'Il coraggio della natura' in cui i bambini impareranno a esprimere la propria personalità e le proprie emozioni ispirandosi a opere di artisti famosi. Infine, la proposta della Casa di The Human Safety Net si apre anche al mondo scolastico con iniziative speciali collegate al percorso della mostra e grazie allo spettacolo di videoletture 'La ballata dei diritti dei bambini. Ognuno di noi ha diritti da tutelare', che si terrà il prossimo 19 gennaio 2024, a sottolineare l’importanza di riconoscere ai bambini non solo i diritti di base, ma anche quelli culturali e relativi alla tutela, come ci ricordano i 54 articoli della convenzione Onu.

Dal primo novembre al 31 marzo 2024 La Casa di The Human Safety Net sarà aperta tutti i giorni tranne il martedì dalle ore 10 alle 18. Il giovedì ingresso gratuito per i residenti a Venezia e Città Metropolitana, studenti delle università cittadine fino a 26 anni con tessera in corso di validità e possessori di Carta Venezia Unica. Ingresso gratuito per tutti l’ultima domenica di ogni mese.