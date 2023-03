Genitori di Renzi assolti in Appello, le motivazioni della sentenza

Genitori di Renzi assolti, secondo le motivazioni della sentenza le fatture erano false – dato che le prestazioni fatturate non erano state effettivamente svolte- tuttavia non è stato dimostrato il dolo

Le motivazioni della sentenza

Le fatture erano false poiché i servizi fatturati non erano stati effettivamente forniti. Tuttavia non è stato dimostrato il dolo specifico richiesto dalla configurazione del reato e cioè che le fatture fossero state emesse “al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte”. In parole povere, non c’era la volontà di agevolare l’evasione fiscale di chi le aveva prodotte.

Genitori di Renzi assolti: la sentenza del 18 ottobre

Queste, in sintesi, le motivazioni con cui Corte di Appello di Firenze lo scorso 18 ottobre ha assolto, perché il fatto non costituisce reato, Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli, genitori di Matteo Renzi.

Afferma infatti la Corte che “Anche se risulta dimostrato che le fatture emesse dalla Party e dalla Eventi 6 (società che facevano capo ai coniugi Renzi, ndr) non corrispondono a prestazioni commerciali realmente effettuate, la finalità perseguita era esclusivamente di tipo extra fiscale: attinente ai versamenti che nel giugno 2015 Dagostino riteneva di effettuare alle due società emittenti per ragioni che il processo non ha chiarito”.

La sentenza di primo grado

In primo grado Tiziano Renzi e Laura Bovoli erano stati condannati a un anno e nove mesi, mentre a Dagostino era stata inflitta una pena di due anni.