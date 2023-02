Genitori lasciano il figlio di due anni da solo al freddo in quota e vanno a sciare: denunciati

Una coppia di genitori è stata denunciata per abbandono di minore dopo aver lasciato il figlio di due anni da solo al freddo per andare a sciare.

In val Pusteria, una coppia di genitori ha abbandonato il figlio di due anni da solo al freddo dopo aver raggiunto l’alta quota e sono andati a sciare.

Il padre e la madre del piccolo sono stati denunciati per abbandono di minore.

Genitori lasciano il figlio di due anni da solo al freddo in quota e vanno a sciare

Due genitori in vacanza in Alto Adige hanno portato il figlio di due anni ad alta quota e lo hanno lasciato da solo al freddo nel passeggino mentre sciavano. L’assurda vicenda si è verificata in val Pusteria, sulle Alpi della provincia autonoma di Bolzano, in Trentino-Alto Adige.

I protagonisti dell’atroce episodio, invece, sono due coniugi della Repubblica ceca che avevano scelto le montagne italiane per concedersi una parentesi di relax.

Sulla base delle ricostruzioni sinora effettuate, pare che la coppia abbia raggiunto le piste di Valdaora, ai piedi di Plan de Corones, insieme al bambino di due anni. Il piccolo è poi stato lasciato all’esterno di un rifugio con una temperatura di diversi gradi sotto lo zero. A questo punto, i due si sarebbero dedicati ad affrontare la discesa più e più volte.

Coppia denunciata per abbandono di minore

Secondo quanto ricostruito dall’Adige, i genitori del bimbo avrebbero rifatto diverse volte la discesa. Dopo ogni la risalita in quota con gli impianti, avrebbero controllato il piccolo. La scena, tuttavia, non è passata inosservata e alcuni dei presenti hanno deciso di contattare le forze dell’ordine.

Sul posto, si sono recati i carabinieri che hanno constatato l’effettiva presenza del bambino di due anni da solo. Quando i genitori hanno fatto la loro apparizione, i militari hanno denunciato la coppia a piede libero per abbandono di minore.

Fortunatamente, il piccolo è in buone condizioni di salute.

L’accaduto è stato commentato dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. “Sembra incredibile che storie simili possano accadere nel 2023, ma sulle piste di Valdaora una coppia di genitori ha abbandonato il proprio figlio di soli due anni nei pressi di un rifugio per andare a sciare”, ha detto.