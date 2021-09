Due genitori hanno accompagnato i loro figli a scuola violando la quarantena: dopo che hanno scoperto di essere positivi, due classi sono state isolate.

Nonostante dovessero stare in isolamento perché risultati positivi al Covid, due genitori hanno portato i loro figli a scuola: il loro gesto è costato la quarantena per tutti i compagni dei bimbi e il ricorso alla didattica a distanza ad un giorno dell’inizio delle lezioni.

Genitori positivi portano i figli a scuola

L’episodio è avvenuto alla sede di via San Massimo della Saint Denis School, una scuola paritaria bilingue di Torino. Secondo quanto ricostruito una famiglia ha accompagnato in aula i due figli, che frequentano due classi diverse dello stesso complesso. Peccato che l’azienda sanitaria aveva disposto l’isolamento per tutti e quattro i membri del nucleo in attesa degli esiti dei tamponi fatti pochi giorni prima.

I genitori hanno però preferito non aspettare e portare comunque i bimbi a scuola, salvo poi ricevere l’esito positivo dei test. Ciò ha comportato l’isolamento per tutti i compagni dei piccoli, facendo salire a otto il numero di classi già finite in quarantena nel capoluogo piemontese.

Genitori positivi portano i figli a scuola: segnalati in Procura

La dirigente scolastica Gabriella Ghione ha espresso il suo rammarico e affermato che i due genitori hanno commesso un atto che “è riduttivo definire imprudente“.

Dovranno ora rispondere alla giustizia in base alla normativa, che prevede che parta d’ufficio una segnalazione in Procura. Tra le famiglie dell’istituto, che durante l’anno precedente non ha riscontrato problemi, regnano sentimenti di rabbia e rammarico.