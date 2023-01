Gennaro Sangiuliano: "Dante fondatore del pensiero di destra in Italia"

Il Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano è intervenuto sul palco dell’evento organizzato da Fratelli d’Italia a Milano in vista delle prossime elezioni regionali e ha fatto una dichiarazione molto forte sull’origine del pensiero di destra nel nostro Paese.

Ministro Sangiuliano: “Dante è il fondatore del pensiero di destra italiano”

Come è nato il pensiero di destra in Italia? Il Ministro Sangiuliano ha un’opinione molto chiara in merito e la racconta arrivando a scomodare Dante Alighieri. Secondo il Ministro della cultura, infatti, sarebbe proprio il Sommo Poeta il fondatore del pensiero di destra nel nostro Paese. “So di fare un’affermazione forte – inizia Sangiuliano – “La destra ha cultura e ha una grandissima cultura: il fondatore del pensiero di destra nel nostro Paese è stato Dante Alighieri, per la sua visione dell’umano e delle relazioni interpersonali e anche per la sua costruzione politica profondamente di destra.”

Sangiuliano e le affermazioni sull’egenomia

Sangiuliano, poi, ha proseguito il suo discorso chiarendo ulteriormente qual è la sua posizione: “Noi non dobbiamo sostituire alla egemonia culturale gramsciana della sinistra una egemonia della destra: noi dobbiamo liberare la cultura, perché la cultura è tale se è libera e aperta dialetticamente. Io non voglio sostituire l’egemonia di sinistra con l’egemonia di destra, ma voglio affermare l’egemonia italiana.”