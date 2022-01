Genny Billotto, morta nel 2020: i no vax usano una sua foto come vittima del vaccino. L'ira del padre: "Senza parole, non c'era ancora il vaccino".

Genny Billotto, maestra alla scuola primaria Villaggio Lamarmora di Biella, Piemonte, è morta nell’ottobre 2020. Aveva appena 29 anni quando la sua vita si è interrotta per una serie di problemi cardiaci congeniti, eppure è uno dei volti della campagna no vax.

Genny Billotto, sfruttata per la campagna no vax

Una foto di Genny Billotto circola da tempo su Internet e per manifesti in strada, fa parte della campagna no vax contro il vaccino per il Covid. Eppure lei non è morta dopo l’inoculazione del vaccino, anche perché ad ottobre 2020 il farmaco non era ancora in commercio.

Il padre, Giancarlo Billotto, si è detto sconcertato per quello che ha visto: “Hanno iniziato a segnalarmi che l’immagine di mia figlia veniva usata sui social per mettere in dubbio l’effetto del vaccino”, ha detto al Corriere della Sera, “Sono rimasto senza parole.

Genny è morta di un problema al cuore congenito. Non era vaccinata perché la campagna non era ancora partita. E sicuramente sarebbe stata favorevole. Quando ho visto quelle immagini sono rimasto disgustato”.

Denuncia ai no vax, Genny Billotto morta senza vaccino

Il signor Billotto, ancora profondamente addolorato dalla morte della figlia, ha dichiarato che intende denunciare tutti. La foto di Genny è apparsa anche durante alcuni cortei no vax, portata in spalla da alcuni partecipanti alle proteste, associata alla frase “nessuna correlazione”.

Genny Billotto nella campagna no vax, lo sfogo del padre

“Perché usare le sue fotografie senza nemmeno accertarsi che quella fosse la verità? Queste persone non hanno una coscienza. Pensano che sia possibile fare tutto. Genny aveva una cardiopatia ipertrofica. Era amata da tutti: dai suoi studenti. Dai suoi amici”, ha commentato il padre di Genny Billotto, “Era appassionata del suo lavoro. Proprio la scuola, lo diceva sempre a colleghe e amiche, le dava la carica quotidiana per affrontare con il sorriso e le nuove sfide che si era prefissata.

Adorava andare in moto. La sua perdita è stata una tragedia. E vederla sui social usata in quel modo, per i loro scopi, mi ha davvero fatto soffrire”.