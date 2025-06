Genny Urtis: il trionfo nella medicina estetica e l'acquisto dell'hotel a Milano

Genny Urtis, figura di spicco nel panorama della medicina estetica, ha rivelato in una recente intervista i dettagli del suo successo. Con un’attività in continua espansione, Urtis ha venduto alcune delle sue cliniche, mentre altre continuano a prosperare sotto la sua direzione. E non si ferma qui: ha recentemente acquistato un albergo nella zona della Stazione Centrale di Milano, previsto per l’inaugurazione a dicembre.

La sua ascesa nel mondo degli affari è inarrestabile.

Il segreto del successo estetico

Nel suo lavoro di medico estetico, Genny non ha peli sulla lingua: “Nel gluteo sono insuperabile. Faccio delle cose straordinarie. Sono tra i numeri uno in Italia per i glutei.” I nomi noti che si rivolgono a lei parlano chiaro. Fabrizio Corona e Francesca Cipriani sono solo alcuni dei vip che hanno scelto di affidarsi alla sua esperienza. La Cipriani, in particolare, l’ha definita “la miglior cliente vip”, sottolineando l’importanza di mantenere i risultati nel tempo. “Per avere glutei perfetti, bisogna investire e sottoporsi a trattamenti regolari”, avverte Urtis.

I costi dei trattamenti

I prezzi dei suoi interventi variano, ma si attestano intorno ai 3-4 mila euro, a seconda del tipo di trattamento: filler, protesi, riempimenti col grasso, acido polilattico, lifting e sbiancamento. E quando le viene chiesto se i vip pagano, Urtis risponde: “Dipende. Alcuni chiedono quanto costa, altri preferiscono la promozione in cambio di trattamenti gratuiti. Ma ci sono anche quelli che girano da un chirurgo all’altro, non so come facciano a non avere effetti collaterali.”

Il mondo del gossip e le notizie di cronaca

Nel frattempo, il gossip imperversa. Le riprese di Temptation Island sono ufficialmente iniziate e già circolano voci anonime su segreti e schemi tra le coppie partecipanti. Ma non è tutto: The Couple, un programma recente, è stato chiuso senza preavviso dopo aver registrato ascolti deludenti. Gli ex concorrenti di quel format faticano a scrollarsi di dosso la reputazione di flop.

Amori e separazioni nel mondo dello spettacolo

Francesca Tocca, ex alunna di Amici, ha avuto una breve liaison con Valentin Alexandru. Dopo un ricompattamento con Raimondo Todaro, la coppia ha annunciato una nuova separazione. La conferma è arrivata via comunicato, senza giri di parole: “Abbiamo dato tutto noi.” Una rottura che ha colpito i fan e ha fatto parlare a lungo.

Nuove prospettive televisive

Nicolò De Devitiis, nuovo co-conduttore di Battiti Live, sta già attirando l’attenzione. Con la sua promozione su Canale 5, il suo nome è finito sotto la lente d’ingrandimento. Giuseppe Candela, su Dagospia, non ha perso tempo a fare domande sul suo ruolo, creando un certo scalpore.

Attualità e benessere

Chiara Pompei ha recentemente attirato l’attenzione del pubblico dopo un tentativo di suicidio, fortunatamente risoltosi con il suo ricovero e recupero. Tre settimane dopo, ha dichiarato di sentirsi meglio, segnalando una ripresa lenta ma costante. Un messaggio di speranza in un momento di grande fragilità.

Il gossip e le celebrità

Fedez e Clara sono stati al centro di voci di flirt, subito smentite da un annuncio di un duetto musicale. Nel frattempo, Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano a far discutere. Dopo vari colpi di scena, sembra che la loro storia abbia preso una piega definitiva, con strade che si allontanano sempre di più.

Un esame di maturità particolare

Infine, Chiara Ferragni e il famigerato Pandoro Gate sono diventati oggetto di discussione persino in Tunisia, dove gli studenti hanno affrontato domande legate all’imprenditrice digitale durante l’esame di maturità. Un curioso incrocio tra cultura pop e educazione.

Insomma, il mondo del gossip e della medicina estetica si intrecciano in modi sorprendenti e inaspettati, lasciando tutti con una miriade di domande senza risposta. Rimanete sintonizzati per ulteriori sviluppi in questo affascinante panorama.