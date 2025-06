Genny Urtis rivela perché preferisce i clienti normali ai vip nella chirurgia plastica

Meglio i clienti normali, non ci sono dubbi. Genny Urtis, noto chirurgo plastico e personaggio televisivo, non fa mistero di quanto sia complicato lavorare con le celebrità. In un’intervista, Urtis spiega che i vip, spesso, si comportano come delle primedonne e non pagano neppure per i trattamenti. A suo dire, i clienti comuni, pur essendo a volte un po’ tirchi, sono quelli che onorano sempre i loro debiti.

Un cambio di vita

Da tre anni, Genny ha intrapreso un percorso di transizione personale. Oggi si considera una donna a tutti gli effetti, nonostante non abbia completato il passaggio chirurgico. Il suo seno rifatto è un simbolo di questa nuova identità, una decisione presa in fretta, senza troppi ripensamenti. “Ho deciso tutto in dieci giorni”, racconta, spiegando come il chirurgo con cui collabora l’abbia spinta a prendere quella decisione. Ma cosa ne sarà del resto della sua transizione? “Faccio ciò che sento in quel momento”.

Una vita nuova

Attualmente, Genny è in relazione con un ragazzo più giovane di lei, un industriale di 24 anni. “Sento di essere tornata indietro di 30 anni”, scherza, riflettendo su come la vita le abbia dato una seconda opportunità. “E ora ci sono 24enni che vorrebbero sposarsi con me!”. Ma non tutto è roseo: le critiche del padre sulla sua scelta di vestiario provocante non sembrano scalfirla. “Gli ho detto che i suoi amici mi cercano e lui è triste per questo”, rivela, mostrando la sua determinazione a vivere liberamente.

I vip e le loro bizze

Urtis, che ha guadagnato fama per i suoi interventi sui personaggi famosi, non ha peli sulla lingua. “I vip non pagano”, afferma con franchezza. Alcuni di loro, addirittura, si recano da vari chirurghi, cercando il trattamento perfetto. “Ogni giorno apri Instagram e vedi che sono da qualche parte a farsi ritoccare. Non so come facciano”, aggiunge, sottolineando la sua preferenza per i clienti normali, che non chiedono sconti e pagano ciò che devono.

Francesca Cipriani e altri vip

Tra i vip che ha trattato, spicca il nome di Francesca Cipriani, nota per i suoi interventi ai glutei. “Lei è fantastica”, afferma Genny, descrivendo quanto sia importante mantenere i risultati nel tempo. “Per avere glutei belli devi investire e fare trattamenti”, spiega, evidenziando che il processo può includere filler, lifting e altro ancora. Svela inoltre che anche uomini chiedono trattamenti: “Fabrizio Corona è stato uno dei miei clienti, e il costo per un trattamento si aggira intorno ai 3-4 mila euro”.

Un’assenza che brucia

La partecipazione di Genny al Grande Fratello Vip non è stata solo un’esperienza televisiva, ma anche un’opportunità di legare con altri concorrenti. Tra questi, Francesca Cipriani, che ha recentemente sposato Gianmaria Antinolfi. Ma Genny non ha ricevuto alcun invito al matrimonio. “Loro dicono che era un matrimonio ristretto, ma ho visto le foto e c’era un sacco di gente!”, racconta, rimanendo delusa. “Forse non accettano la mia condizione”.

Un futuro da scrivere

Genny Urtis continua a vivere la sua vita con spontaneità, affrontando le sfide del mondo della chirurgia estetica e della sua transizione personale. Resta da vedere come evolverà la sua carriera e le sue relazioni. Ma una cosa è certa: non ha intenzione di fermarsi. Rimane aperta a nuove esperienze, pronta a scrivere il prossimo capitolo della sua vita.