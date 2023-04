Genova: 16enne accoltellata in strada, fermato un coetaneo

Sconcerto a Genova, per l’accoltellamento di una giovane ragazza di 16 anni avvenuto alle prime luci di oggi, 12 aprile, in via San Luca, nel centro storico. La ragazza, trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino, non sarebbe in pericolo di vita.

Fermato l’aggressore: un 19enne genovese che avrebbe aggredito la ragazza “senza un apparente motivo“

Le indagini sono attualmente in corso. In stato di fermo al momento si trova un ragazzo poco più grande della vittima, un 19enne genovese di origini colombiane che, secondo il racconto della ragazza, avrebbe estratto un coltello e l’avrebbe colpita all’altezza dell’addome senza un apparente motivo.

Nessun litigio, sempre secondo la vittima, avrebbe anticipato il terribile gesto. La ragazza è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino. Sul posto è giunta anche la polizia, che ha bloccato e portato in Questura l’aggressore indicato dalla ragazza.

Il 19enne, che è stato trovato proprio vicino alla vittima, dovrà rispondere ora dell’accusa di tentato omicidio. Pare, secondo le prime ricostruzioni, che i due giovani si stessero frequentando da poche settimane.