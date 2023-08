Genova, 61enne presa a Sassate da un clochard: si trova in gravi condizioni

Una donna si trovava nelle vicinanze dei giardini del quartiere Struppa a Genova, quando un uomo l’ha aggredita prendendola a sassate. È quanto successo ad una 61enne che è stata presa di mira da un clochard di 34 anni. Non è chiaro cosa possa aver portato l’uomo a commettere una simile violenza. Stando a quanto si apprende, il fatto è avvenuto alle 13.30 circa all’altezza di via Giro del Fullo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. L’uomo è stato quindi fermato e poi portato in questura.

Genova, donna presa a sassate: la vicenda

La vittima – scrive GenovaToday – sarebbe stata aggredita con una pietra di circa 20 cm di diametro. I due non avrebbero alcun rapporto tra loro, né si conosce la motivazione legata al fatto. Da evidenziare che la presenza di testimoni è sulla scena è stata centrale. Il 34enne non si sarebbe fermato se non fosse stato a sua volta ripreso e infine fatto fuggire. Su quest’ultimo ora potrebbero pendere le accuse di lesioni gravissime e tentato omicidio.

L’intervento dei soccorsi

Nel frattempo, sul luogo dell’aggressione è giunta un’ambulanza che dapprima l’ha trasferita in ospedale in codice giallo. Le condizioni della donna sarebbero state di una tale gravità da portare l’urgenza al codice rosso. Sarebbero in corso valutazioni riguardo ad un eventuale trasferimento al reparto di terapia intensiva o all’ospedale San Martino nel reparto di neurochirurgia.