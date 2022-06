Genova, cadavere mummificato trovato tra le erbacce con accanto 9mila euro in contanti

Il cadavere mummificato ritrovato a Genova è quello di un uomo che avrebbe compiuto 84 anni nel 2022. Era scomparso nel 2012.

Inquietante scoperta a Genova, dove degli operai hanno trovato il cadavere di un uomo mummificato. La vittima è stata individuata e sembra che sia sparita 10 anni fa, nel 2012.

Genova, trovato cadavere mummificato

La vittima avrebbe compiuto 84 anni nel 2022 e la sua morte, stando alle prime indagini, risale ad almeno 5 anni fa.

Il corpo era mummificato e nascosto dietro delle sterpaglie. Un dettaglio importante, che infittisce il mistero, riguarda il ritrovamento di 9mila euro in contanti accanto al cadavere. Il corpo della vittima è stato trovato lo scorso 23 maggio 2022 ma la notizia è stata riportata solo oggi, 20 giugno 2022. Come si apprende da Fanpage, ad indagare sulla vicenda vi è il sostituto procuratore Giovanni Arena. Al momento del ritrovamento del corpo, le indagini sono state affidate agli agenti della Polizia di Stato e a quelli della Polizia Stradale.

Le indagini

La scomparsa dell’uomo era stata denunciata già nel 2012 dalla sorella con cui viveva. Per degli anni, però, l’uomo ritrovato morto ha vissuto in strada. Gli inquirenti non escludono che abbia dormito anche in auto. Per quanto riguarda i soldi, invece, c’è un’alta probabilità che siano la sua pensione, con la quale viveva. Il corpo è stato ritrovato nel quartiere Cornigliano, a 500 metri dall’abitazione della sorella, doveva ha vissuto fino al 2012.