Genova, certificati falsi per tamponi negativi pur di salire sui traghetti: denunciato vigilante

La certificazione di tampone negativo al Covid era stata consegnata dall’addetto alla sicurezza dopo il pagamento di 40 euro: la scoperta a Genova.

Un addetto alla vigilanza del terminal di Genova forniva alcuni certificati falsi relativi ai tamponi Covid-19. Il referto doveva essere ovviamente negativo visto che le persone, in questo caso, sarebbero così potute salire sul traghetto in partenza dal capoluogo ligure.

La notizia è stata riportata dall’agenzia stampa Ansa.

Il lavoratore del terminal è finito nei guai, così come il passeggero scoperto ad acquistare il documento falso. La scoperta è stata possibile grazie a lavoro della polizia di frontiera. Il passeggero era stato di recente respinto all’imbarco per il Marocco, nonostante avesse un green pass recente. Proprio per andare nel Paese dell’Africa, infatti, è richiesta la certificazione verde e un tampone negativo entro le 48 ore dalla partenza.

Entrambi sono accusati di materiale falso e corruzione di incaricato di pubblico servizio. La scoperta è stata fatta dopo che il cittadino, in partenza da Genova, aveva chiesto al vigilante una soluzione. L’uomo avrebbe così consegnato un foglio, contenente la negatività al Covid-19, dietro il pagamento di 40 euro.

Il passeggero avrebbe così deciso di presentarsi nuovamente agli imbarchi, da qui la decisione della polizia di contattare le forze dell’ordine per chiarire la situazione.