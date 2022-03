Genova come Mariupol, Bucci: capisco, ma non vogliamo la guerra

Roma, 22 mar. (askanews) – “Capisco che lui abbia citato Genova, certamente noi non immaginiamo Genova bombardata, ma capisco. Da un certo punto di vista il fatto che abbia citato Genova possiamo definirlo un complimento, una cosa positiva. Certamente non vogliamo la guerra e non vogliamo bombardamenti. Genova ha già subito bombardamenti, come sapete, parecchi nella storia. Gli ultimi della Seconda guerra mondiale sono stati tre o quattro, sono stati una cosa terribile.

Quindi non vogliamo una cosa di questo tipo”. Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci, commentando il paragone tra il capoluogo ligure e Mariupol fatto dal presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky nel corso del suo intervento in collegamento video al Parlamento italiano.