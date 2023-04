Genova, due incidenti in autostrada: rallentamenti e chilometri di code

Attorno alle ore 8 di questa mattina si è verificato un brutto incidente all’interno della galleria Monte Sperone all’altezza del casello di Genova Est, direzione Milano. Poco dopo, altre due automobili hanno causato un secondo sinistro in autostrada, all’altezza di Genova Recco.

Incidenti in autostrada: rallentamenti e code chilometriche

Il primo dei due incidenti ha visto coinvolte due automobili ed un mezzo pesante, che sono andati a scontrarsi all’interno della galleria Monte Sperone. L’incidente non ha causato feriti, con il 50enne alla guida del camion che ha rifutato il passaggio in ospedale con la Croce Verde. Il sinistro, però, ha avuto un importante impatto sulla circolazione, creando code lunghe fino ad otto chilometri. Una situazione simile si è verificata solo qualche minuto dopo all’altezza di Genova Recco, dove due auto si sono scontrate, anche in questo caso senza coneguenze per i passeggeri. Il secondo incidente ha contribuito ad intensificare il traffico, che era già significativo anche a causa delle condizioni del meteo avverse. A questi due incidenti se ne è aggiunto un terzo a Serravalle dopo il casello di Bolzaneto: coinvolto un mezzo pesante. Altri sei chilometri di coda.

I cantieri in autostrada

La situazione, sul piano del traffico, non migliora se si guarda al confine con la Francia. I lavori nell’autostrada dei Fiori hanno creato 7 chilometri di coda. I cantieri, poi, hanno causato rallentamenti per 8 chilometri anche sulla A26, mentre proseguono le chiusure notturne (iniziate martedì) sulla A12.