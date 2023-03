Genova è stata proclamata la Capitale italiana del Libro 2023

Roma, 9 mar. (askanews) – “La capitale italiana del Libro 2023 è la città di Genova. Complimenti al sindaco che vedo collegato”.

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha proclamato Genova Capitale italiana del Libro 2023, durante una conferenza stampa al Ministero della cultura.

Delle 14 inizialmente candidate, le altre città finaliste erano Firenze, Lugo (Ra), Nola (Na), San Quirico d’Orcia (Si) e San Salvo (Ch). La prima Capitale italiana del Libro nel 2020, da quando è stato istituito il titolo, di durata annuale, è stata Chiari (Bs), nel 2021 è stata scelta Vibo Valentia e nel 2022 Ivrea.

Il ministro Sangiuliano ha ricordato: “Il libro, prima ancora che uno strumento culturale, rappresenta un momento di crescita etico e morale di ciascun cittadino: la lettura è una proiezione della nostra personalità ed è fondamentale per formare le nuove generazioni. Avremo cittadini migliori in diritti e doveri se si saranno formati attraverso la lettura”.

“Sono sempre meno le persone che leggono e sempre più quelle con lo smartphone in mano e non va bene. Bisognerebbe avere qualche libro in più”.