Genova, grave incidente stradale: morto un motociclista di 48 anni

Tragedia sulle strade di Genova: un motociclista 48enne è morto mentre viaggiava su una strada statale: sesto incidente fatale da inizio 2022

Una nuova tragedia si consuma, purtroppo, sulle strade italiane. Nella prima serata di ieri, sabato 26 febbraio, infatti, Emiliano Campisi ha perso la vita mentre viaggiava su una strada statale.

Emiliano, motociclista di 48 anni, era alla guida del suo mezzo nell’entroterra genovese, nei pressi di Mignanego, quando, per cause ancora tutte da accertare, è caduto. Dalle prime ricostruzioni pare che non ci siano stati altri veicoli coinvolti nell’incidente, ma le ferite riportate da Emiliano si sono rivelate comunque troppo gravi.

Genova, l’arrivo dei soccorsi e il trasporto in ospedale

Alcuni passanti, vedendo il corpo dell’uomo steso a terra ancora vicino alla sua moto, hanno lanciato l’allarme.

Sul posto è arrivata un’ambulanza e i medici del 118 hanno messo in pratica le operazioni di primo soccorso. Il 48enne è stato trasportato al vicino ospedale di San Martino, dove, però, è morto poco dopo. Emiliano diventa quindi la sesta vittima sulle strade di Genova e provincia da inizio 2022.