Genova, in piazza contro il regime in Iran: "Diamo voce al popolo"

Genova, 13 gen. (askanews) – La comunità iraniana è scesa in piazza a Genova per chiedere la fine del regime in Iran e protestare contro la dura repressione delle rivolte nel Paese. Circa 200 manifestanti, tra cui anche cittadini genovesi, si sono radunati nella centrale piazza Matteotti nonostante la pioggia, sventolando bandiere dell’Iran, intonando slogan ed esponendo cartelli a sostegno delle proteste contro il regime degli ayatollah.

“Il regime sta uccidendo il popolo iraniano ma il mondo tace”; “L’Iran è isolato da 5 giorni senza internet: dateci voce”; “Il governo ha ucciso almeno 12mila persone nella proteste dei giorni scorsi”; “Questa non è una protesta civile, è una rivoluzione”, si legge su alcuni dei cartelli portati in piazza dalla comunità iraniana. Farbod Alirezaei, portavoce della comunità iraniana a Genova, ha spiegato:

“Siamo uniti non soltanto a Genova ma in tutta Italia e in tutto il mondo per essere la voce del popolo iraniano che è da più di 5 o 6 giorni che non ha più l’accesso al mondo. Siamo in un blackout totale. La comunità iraniana fuori dall’Iran è da più di 5 o 6 giorni che non riesce a contattare i propri familiari. Siamo qui per alzare la voce e dire che tutto il mondo deve fare attenzione a quello che sta accadendo in Iran. Dobbiamo capire che il popolo iraniano sta battagliando con le mani vuote contro un regime che ha tutte le armi e che sta continuando a sparare alla gente con proiettili veri”.

Alla manifestazione in segno di solidarietà hanno partecipato anche diversi esponenti del centrodestra e del centrosinistra ligure.