Genova, Orlando (Pd): sul candidato sindaco è ora di tirare le somme

Genova, 4 feb. (askanews) – “Credo che ci troviamo di fronte ad alcune verifiche che hanno un carattere fisiologico e mi sembra che con un po’ di macchinosità si siano consumate. Adesso secondo me siamo arrivati al punto nel quale si può arrivare a una sintesi e a tirare le somme. I dati necessari oggi sono sul tavolo”.

Lo ha affermato il consigliere del Pd in Regione Liguria ed ex ministro Andrea Orlando, parlando della scelta del candidato sindaco del campo progressista alle prossime elezioni comunali di Genova.

“Il mio compito – ha aggiunto l’ex ministro dem – non è quello di scegliere il candidato ma di aiutare a superare le difficoltà e a questo punto, se è necessario, cercherò di dare una mano. Non mi candido a svolgere nessun ruolo, se non quello che mi verrà assegnato”.