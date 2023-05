Un uomo di 47 anni, ubriaco, ha perso mille euro alle macchinette, in un bar, e ha iniziato a minacciare il titolare del locale, nel quartiere di Marassi.

Genova, perde mille euro alle macchinette e minaccia il titolare: “Ridammi i soldi o ti sparo”

Un uomo di 47 anni ha bevuto e giocato per diverso tempo alle macchinette in un bar in via del Faggio, nel quartiere di Marassi. Dopo aver perso molto denaro ha iniziato a prendersela con il titolare del bar, sostenendo di aver perso mille euro e pretendendo che gli venissero restituiti. L’uomo ha iniziato a minacciarlo. “Ridammi i miei soldi o ti sparo” ha detto l’uomo al barista, sostenendo di avere una pistola nello zaino. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 22 della serata di ieri, 17 maggio.

L’uomo è stato denunciato

Il titolare del locale si è spaventato e si è chiuso nel retro del bar, per chiamare la polizia. Sul posto sono arrivate le volanti della questura. Gli agenti hanno bloccato l’uomo, che aveva ripreso a giocare come se non fosse successo nulla. Il 47enne ha tentato di divincolarsi, gli agenti lo hanno perquisito e non hanno trovato nessuna pistola. Anche la perquisizione nell’abitazione ha avuto esito negativo. L’uomo è stato portato in questura per essere identificato. Si tratta di un cittadino albanese, regolarmente residente a Genova, ed è stato denunciato a piede libero per tentata estorsione, resistenza e oltraggio.