Roma, 4 nov. (Adnkronos) – La Direzione Medica di Presidio dell’Ospedale Policlinico San Martino a Genova segnala che una dipendente di azienda fornitrice è stata ricoverata presso il Pronto Soccorso dopo essere stata urtata da un cinghiale in prossimità del Centro Congressi della struttura.

È stata in seguito chiamata in causa la Guardia Forestale per provvedere alla cattura dell’animale.